”Ліверпуль” наздоганяє ”Челсі”

"Па" у виконанні Дірка Кюйта

Дірк Кюйт і Пітер Крауч спільними зусиллями наблизили "Ліверпуль" до "Челсі", який зараз на другому місці на відстань у два очки, тоді як "Вест Хем" втратив черговий шанс вийти із зони вильоту.

Обидва нападаючі забили по голу, завдяки чому "мерсисайдці" здобули перемогу на "Аптон Парк" з рахунком 1:2 і відчутно наблизилися до другого рядка турнірної таблиці.

Після безгольового першого тайму у другому "Ліверпулю" знадобилося лише 12 секунд, щоб забити - м`яч після удару Кюйта рикошетом від поперечини влетів у ворота. Незабаром гості подвоїли свою перевагу, коли Крауч після передачі від Йона Арне Ріїсе прекрасним ударом зробив рахунок 0:2.

"Ліверпуль" міг забити і ще, однак натомість Кепа Бланко, який вийшов на заміну і дебютував у складі "молотобойців" відіграв один м`яч за 13 хвилин до закінчення зустрічі. Проте, незважаючи на тиск на ворота "Ліверпуля" в останні хвилини гри, "Вест Хем" не зумів зрівняти рахунок і продовжив свою безвиграшну серію до семи матчів.

На контрасті з цією зустріччю в матчі між "Шеффілд Юнайтед", що також б`ється за виживання, і "Фулхемом" перемогу здобули "клинки", які забили два голи і відійшли від небезпечної зони на сім очок.

У першому таймі на "Бремелл Лейн" у "Шеффілда" була перевага, і на 23-ій хвилині вона втілилася у гол, забитий новачком команди Джоном Стідом. Вінченцо Монтелла втратив м`яч у небезпечній близькості від власних воріт, дозволивши Ніку Монтгомері зробити передачу на Стіда, який і забив рикошетом від поперечини з відстані шести метрів.

П`ять хвилин опісля у матчі було встановлено остаточний рахунок - Ян Пірс не зумів перехопити навіс Стівена Куїнна з лівого флангу, і Майкл Тонг забив другий гол.

"Уїган" зазнав дев`ятої поразки поспіль у всіх турнірах, програвши "Редінгу" на "Мадейскі Стедіум" з рахунком 3:2.

Гості почали зустріч вдало, і за три хвилини після стартового свистка Еміль Хескі відгукнувся на довгу передачу і зльоту послав м`яч у ворота лівою ногою.

Проте незабаром "Редінг" відігрався, коли воротар "Уїгана" Кріс Кіркланд зайняв невдалу позицію у воротах, і Івар Інгімарссон головою забив гол. Невдала гра Кіркланда дозволила господарям вирватися вперед - після навісу від Глена Літтла воротар вибив м`яч прямо на голову Стівену Ханту, який скинув м’яча на Шейна Лонга, в результаті удару якого рахунок став 2:1.

Ще одна помилка Кіркланда, який вибив м`яч після удару Дейва Кітсона прямо на Лероя Літа, привела до третього голу у ворота "Уїгана". Вже на п`ятій хвилині доданого часу Денні Ландзаат відіграв один м`яч за гостей, проте на більше команда Пола Джуелла не спромоглася.

На "Фреттон Парк" "Портсмут" другий матч поспіль зіграв невдало - цього разу очки з господарями розділив "Міддлсбро", причому рахунок у матчі так і не був відкритий. Слідом за поразкою від "Чарльтона" 10 днів тому "Портсмут" не зумів виправити своє турнірне становище і залишився на шостому місці

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