Збірна України з індорхокею здобула золото на Чемпіонаті Європи

Національна збірна України з індорхокею здобула вищу європейську нагороду, виборовши золото в XV жіночому Чемпіонаті Європи найвищого Дивізіону А, який фінішував 24 січня 2010 року в м. Дуйсбург (Німеччина). (Індорхокей - різновид хокею на траве, матчі проходять у закритих приміщеннях)

Керівництво національної збірної пояснює успіх наших спортсменок гарними умовами для тренувань та наслідуваністю спортивного досвіду. Про це на прес-конференції в УНІАН заявили президент Федерації хокею на траві Владлен КОВТУН та директор клубу «Сумчанка» - спортсменки якого становити збірну - Родіон КОЧУБЕЙ.

В.КОВТУН наголосив, що перехідний кубок Чемпіонату Європи з індорхокею вже присуджувався 15 разів, з них 13 ним володіла команда збірної Німеччини і один раз цієї честі було удостоєно англійців.

“Вперше за всю історію Чемпіонату Європи з індорхокею команда зі східної Європи – Українська Національна збірна – завоювала це право”, - зазначив він, додавши, що тепер на цьому кубку, який буде вручатися на наступному його розіграші через 2 роки, крім позначок Німеччини та Англії, з’явиться напис України.

За словами Р.КОЧУБЕЯ, в ігрових видах спорту це лише вдруге збірна України здобула золото і була зарахована в гранди - вищу еліту цього виду спорту. Він також наголосив, що всі спеціалісти індорхокею з першого ж зіграного на змаганнях в Дуйсбурзі матчу за участі наших спортсменок відзначили, що вони гідні фіналу і таким чином був створений справжній фурор на чемпіонаті.

“В першу чергу вдається нам досягати таких успіхів завдяки тому, що в нас дійсно є школа, є постійно нове покоління, тобто наслідуваність. І минулого року ми отримали нове спортивне поле, що має найсучасніше штучне німецьке покриття”, - зазначив Р.КОЧУБЕЙ.

Присутня на прес-конференції головний тренер муніципального клубу «Сумчанка» Світлана МАКАЄВА зазначила, що минулого року сумський хокей святкував 30-річчя. “Досягнення, які є в цьому виді спорту – це в першу чергу праця дитячої спортивної школи, яка цього року підтвердила статус школи олімпійського резерву та отримала найвищу категорію, також праця дитячих тренерів, які всі є майстрами спорту. І велику роль також зіграла підтримка міської влади в останні роки”, - погодилась з попереднім виступаючим С.МАКАЄВА також додавши, що велику роль зіграв і новозбудований в Сумах сучасний легкоатлетичний манеж.

“Ми просто не могли не відреагувати таким успіхом”, - сказала тренер.

За її словами, раніше доводилось тренуватися гравцям лише на виїзді, бо вдома не було де – не було ні залу, ні поля, водночас тепер для цього є всі умови і навіть підтримка вболівальників, які приходять у новий манеж подивитись змагання різних рівнів.

Учасники прес-конференції також нагадали, що 25-28 лютого ц.р. в м. Суми на новому манежі відбудеться розіграш Кубка Європейських чемпіонів з індорхокею серед жіночих клубних команд, який до цього приймали Мадрид, Прага, Барселона, Гамбург. Українські Суми прийматимуть цей турнір першими на теренах СНД.