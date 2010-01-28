Мер Львова: ми не віддамо Дніпропетровську Євро-2012

Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ стверджує, що Львів не віддасть Євро-2012 Дніпропетровську.

Про це А.САДОВИЙ повідомив ІА «НОВИЙ МІСТ» у ексклюзивному коментарі.

«У директора турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО були зауваження з приводу фінансування будівництва стадіонів у Львові й Києві. Не знаю, як у Києві, але у Львові генеральний підрядник уже отримав аванс за свої будівельні роботи. У нас усе йде згідно з графіком», – сказав А.САДОВИЙ.

Крім того, мер Львова додав, що 26 січня у Львові відбулася робоча зустріч інспекторів УЄФА, які залишилися задоволені темпами та якістю будівництва стадіону.

Нагадаємо, напередодні директор турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ заявив, що проекти спорудження стадіонів до Євро-2012 у Києві та Львові можуть знову “повернутися в зону високого ризику”, якщо їх фінансування не стане системним і безперебійним.

За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, в контексті підготовки країни до фіналу континентальної першості зараз найбільшу стурбованість викликають часті затримки з фінансуванням проектів. За його словами, наразі найскладніша ситуація у Львові. Як зазначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ, найближчими днями необхідно усунути непорозуміння між замовником і генпідрядником робіт. Інакше, на думку експертів УЄФА, львівський проект буде неможливо реалізувати своєчасно, сказав він.