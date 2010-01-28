Заварова звільнили з «Арсеналу»

Олександра Заварова звільнили з посади головного тренера ФК «Арсенал» (Київ). Таке рішення було ухвалене на засіданні правління футбольного клубу.

Цим же рішенням головним тренером «канонірів» призначений В’ячеслав Грозний, повідомляється на офіційному сайті команди.

Рішення прокоментував віце-президент ФК «Арсенал» Віктор Головко:

«У суботу команда в основному складі, згідно з графіком, виїжджає на другу частину зимових зборів у турецьку Анталію, де продовжить підготовку до другої весінньо-літньої частини чемпіонату України. В неділю до Туреччини прибуде президент «Арсеналу» Вадим Рабинович і адміністрація клубу, щоб представити нового головного тренера В’ячеслава Грозного і нову тренерську групу. Рішення прийнято тільки з однією метою — поліпшити спортивні досягнення столичного «Арсеналу».