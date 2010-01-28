Кабмін виділив 14 млн. на трансляцію зимової Олімпіади

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні ухвалив рішення про виділення Національній телекомпанії України 14 млн. грн. на забезпечення трансляції Олімпіади у Ванкувері (Канада).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО журналістам.

«Трансляцію буде забезпечено. Зараз узгоджуються технічні моменти виділення необхідних коштів», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Як відомо, XXI зимові Олімпійські ігри стартують у Ванкувері 12 лютого.