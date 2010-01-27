Челсі повертає собі лідерство в Прем'єр-лізі

Закінчилися сьогоднішні матчі 23-го туру англійської Прем`єр-ліги

Челсі - Бірмінгем 3:0 (Малуда 5, Лемпард 32, 90)

Астон Вілла - Арсенал 0:0

Блекберн - Віган 2:1 (Педерсен 20, Кальніч 76 - Колдвелл 57)

Евертон - Сандерленд 2:0 (Кахілл 7, Донован 19)

Челсі набирає 51 очко і повертається на перший рядок, який був кілька днів під МЮ з 50 очками. Арсенал, що мав шанс триматися з Челсі на рівних, не відкрив рахунок, і тепер у нього 49 очок. У найближчих до трійки лідерів Тоттенхема, Ліверпуля і Манчестер Сіті, відповідно, 41, 38 і 38 (дві гра у запасі) очок.