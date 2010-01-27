Суркіс зустрівся з трьома кандидатами на пост тренера збірної

У понеділок, 1 лютого, у Будинку футболу відбудеться перше у нинішньому році засідання Виконавчого комітету Федерації футболу України (початок − о 12.00), який розгляне низку актуальних питань із розвитку вітчизняного футболу, інформує прес-служба ФФУ

Насамперед, будуть обговорені кандидатури на посаду головного тренера національної збірної, яка залишається вакантною після закінчення контракту ФФУ з Олексієм Михайличенком. Наразі тривають зустрічі президента ФФУ з претендентами на це почесне місце. Зокрема, Григорій Суркіс вже контактував з Мироном Маркевичем (наставник харківського «Металіста»), Павлом Яковенком (головний тренер молодіжної збірної), Юрієм Калитвинцевим (старший тренер київського «Динамо-2»). У прес-службі зауважують, що це питання розглядатиметься на Виконкомі ФФУ останнім, причому заслуховування програм та співбесіди з претендентами проходитимуть у закритому режимі. Однак голосування відбудеться у присутності представників ЗМІ, а одразу після цього буде організовано брифінг.