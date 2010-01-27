Збірна України з футболу стала 55-ою у світі за відвідуваністю
08:24, 27 січня 2010Спорт
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12. Росія - 47117
Україна посіла 55 сходинку у рейтингу відвідуваності національних збірних світу з футболу, інформує Чемпіон.
У середньому на матчі відбору до Чемпіонату світу 2010 року на матчі синьо-жовтих ходили 25 тисяч 252 глядачів.
А найвідвідуванішою збірною стала команда Мексики, на яку у середньому ходило більше 80 тисяч глядачів.
1. Мексика - 81599 тисяч глядачів
2. Англія - 79754
3. Австралія - 74018
4. Франція - 64130
5. Ірландія - 59298
6. Чілі - 55581
7. Іран - 55429
8. Бразилія - 53335
9. Японія - 53110
10. Шотландія - 48477
...12. Росія - 47117
...53. Грузія - 25550
...55. Україна - 25252...69. Польща - 20941
...83. Білорусь - 18202
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