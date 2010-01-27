Збірна України з футболу стала 55-ою у світі за відвідуваністю

Україна посіла 55 сходинку у рейтингу відвідуваності національних збірних світу з футболу, інформує Чемпіон.

У середньому на матчі відбору до Чемпіонату світу 2010 року на матчі синьо-жовтих ходили 25 тисяч 252 глядачів.

А найвідвідуванішою збірною стала команда Мексики, на яку у середньому ходило більше 80 тисяч глядачів.

1. Мексика - 81599 тисяч глядачів

2. Англія - 79754

3. Австралія - 74018

4. Франція - 64130

5. Ірландія - 59298

6. Чілі - 55581

7. Іран - 55429

8. Бразилія - 53335

9. Японія - 53110

10. Шотландія - 48477

...12. Росія - 47117

...53. Грузія - 25550

...55. Україна - 25252 ...69. Польща - 20941

...83. Білорусь - 18202