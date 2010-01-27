Результати 23-го туру англійської Прем'єр-ліги

07:23, 27 січня 2010
Спорт
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Сьогодні матчі Челсі й Арсеналу

Зіграно чотири матчі 23-го туру англійської Прем`єр-ліги

Портсмут - Вест Хем 1:1 (Вббер 76 - Апсон 52)

Вулверхемптон - Ліверпуль 0:0

Болтон - Бернлі 1:0 (Лі Чун Ян 35)

Тоттенхем - Фулхем 2:0 (Крауч 28, Бентлі 60)

Нагадаємо, що у суботу Руні допоміг своїй команді  розбити Халл Сіті:

МЮ - Халл Сіті 4:0 (Руні 8, 82, 86, 90)

Сьогодні ввечері свої матчі зіграють (набрані очки):

Челсі (48) - Бірмінгем (33)

Астон Вілла (36) - Арсенал (48)

Блекберн (24) - Віган (22)

Евертон (26) - Сандерленд (23)

Останній матч 23-го туру відбудеться 16 лютого

Сток Сіті (25) - Манчестер Сіті (38)

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