Результати 23-го туру англійської Прем'єр-ліги

Сьогодні матчі Челсі й Арсеналу

Зіграно чотири матчі 23-го туру англійської Прем`єр-ліги Портсмут - Вест Хем 1:1 (Вббер 76 - Апсон 52) Вулверхемптон - Ліверпуль 0:0 Болтон - Бернлі 1:0 (Лі Чун Ян 35) Тоттенхем - Фулхем 2:0 (Крауч 28, Бентлі 60) Нагадаємо, що у суботу Руні допоміг своїй команді розбити Халл Сіті: МЮ - Халл Сіті 4:0 (Руні 8, 82, 86, 90) Сьогодні ввечері свої матчі зіграють (набрані очки): Челсі (48) - Бірмінгем (33) Астон Вілла (36) - Арсенал (48) Блекберн (24) - Віган (22) Евертон (26) - Сандерленд (23) Останній матч 23-го туру відбудеться 16 лютого Сток Сіті (25) - Манчестер Сіті (38)

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