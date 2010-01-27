Результати 23-го туру англійської Прем'єр-ліги
07:23, 27 січня 2010Спорт
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Сьогодні матчі Челсі й Арсеналу
Зіграно чотири матчі 23-го туру англійської Прем`єр-ліги
Портсмут - Вест Хем 1:1 (Вббер 76 - Апсон 52)
Вулверхемптон - Ліверпуль 0:0
Болтон - Бернлі 1:0 (Лі Чун Ян 35)
Тоттенхем - Фулхем 2:0 (Крауч 28, Бентлі 60)
Нагадаємо, що у суботу Руні допоміг своїй команді розбити Халл Сіті: МЮ - Халл Сіті 4:0 (Руні 8, 82, 86, 90)
Сьогодні ввечері свої матчі зіграють (набрані очки): Челсі (48) - Бірмінгем (33)
Астон Вілла (36) - Арсенал (48)
Блекберн (24) - Віган (22)
Евертон (26) - Сандерленд (23)
Останній матч 23-го туру відбудеться 16 лютого Сток Сіті (25) - Манчестер Сіті (38)
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