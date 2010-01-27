Українці отримали ще 4 олімпійські ліцензії

26 січня Міжнародна федерація лижного спорту офіційно повідомила про збільшення квоти для українських спортсменів в лижних гонках на 4 місця.

Поро це УНІАН повідомили у Національному олімпійському комітеті.

Відтак на Олімпійських іграх у Ванкувері змагатимуться 8 вітчизняних лижників: Валентина ШЕВЧЕНКО, Віта ЯКИМЧУК, Марина АНЦИБОР, Катерина ГРИГОРЕНКО, Тетяна ЗАВАЛІЙ, Лада НЕСТЕРЕНКО, Роман ЛЕЙБЮК та Олександр ПУЦКО.

На даний момент склад Олімпійської збірної України налічує 45 спортсменів: 11 у біатлоні, 8 у лижних гонках, 7 у фігурному катанні, по 6 у фрістайлі та санному спорті, по 3 у гірськолижному спорті та стрибках та 1 спортсмен у лижному двоборстві.

Остаточна реєстрація делегації України на участь у ХХІ зимових Олімпійських іграх відбудеться 29 січня у Ванкувері