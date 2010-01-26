Нового тренера збірної України назвуть у понеділок?

Новий наставник національної збірної України може бути названий 1 лютого.

Саме на цей день призначене засідання Виконкому Федерації футболу України, що й має затверджувати та звільняти наставників збірних команд України.

Серед претендентів на місце Олексія Михайличенка, як і раніше, три кандидатури - Юрій Калитвинцев, Павло Яковенко та Мірча Луческу.

Нагадаємо, вже 3 березня збірна України має зіграти товариський поєдинок.

Раніше віце-президент ФФУ Сергій Стороженко заявляв, що Україна мала отримати тренера у січні.

Чемпіон