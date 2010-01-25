Бій між Кличком і Чемберсом пройде на футбольному стадіоні

Чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко проведе поєдинок з американцем Еді Чемберсом на футбольному стадіоні "Еспріт Арена" в Дюссельдорфі, розрахованому на 51 тисяча глядачів, повідомив український боксер.

"Наш поєдинок пройде на гігантському стадіоні, я з нетерпінням чекаю цього", - сказав він.

Орієнтовно зустрічі Кличка і Чемберса намічена на 20 березня. Кличко не вперше проводитиме бій на футбольному стадіоні. Його попередній поєдинок відбувся на арені клубу "Шальке-04" на очах 61 тисячі глядачів.

Кличко, який є чемпіоном світу за версіями WBO, IBF і IBO, свій останній бій провів у червні 2009 року проти Руслана Чагаєва. Тоді він отримав перемогу в дев`ятому раунді технічним нокаутом.

"Чемберс - без сумніву один з кращих боксерів суперважкої ваги в США, він заслужено є претендентом на титул WBO", - наводить слова Кличка РІА "Новости".