”Спартак” залишив ”Динамо” за бортом

Московський "Спартак" вийшов у фінал футбольного турніру на Кубок Першого каналу, який відбувається в Ізраїлі, повідомляє РІА Новости.

У понеділок команда Володимира Федотова переграла ізраїльський "Маккабі" з Хайфи - 2:0. Фактично спартаківці зробили результат в дебюті зустрічі завдяки точним ударам Романа Павлюченка (на 2-ій хвилині) і Квінсі Овусу-Абейе (на 8-ій).

Таким чином, "Спартак" зайняв перше місце в групі А, набравши 4 очки. Київське "Динамо" залишилося другим з двома балами, а "Маккабі" виявився останнім, заробивши тільки одне очко. Нагадаємо, що з динамівцями підопічні Федотова зіграли внічию (2:2).

У фіналі суперником червоний-білих буде принциповий суперник - московський ЦСКА, який виграв обидві свої зустрічі в групі В (у тель-авівського "Хапоеля" 4:1 і у донецького "Шахтаря" 2:0). Вирішальний матч відбудеться у четвер, 1 лютого.