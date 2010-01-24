"Шахтар" підписав контракт з 17-річним російським півзахисником

У неділю, 24 січня, донецький "Шахтар" підписав контракт з вихованцем тольяттінської "Академії футболу імені Юрія Конопльова" Романом ЄМЕЛЬЯНОВИМ.

Як передає Champion, згідно документу, футболіст найближчі 3 роки проведе у стані "гірників".

Уже зараз він перебуває у розташуванні своєї нової команди - дублюючого складу "Шахтаря".

Р.ЄМЕЛЬЯНОВ народився у 1992 році в місті Павлово Ніжегородської області. Пройшов двотижневе стажування у "Челсі". Амплуа - півзахисник. Гравець молодіжної збірної Росії.