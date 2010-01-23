УЄФА оголосила Команду року (склад)

Шість футболістів іспанської "Барселони" за підсумками голосування болільників включені до складу "Команди року УЄФА", повідомляє РІА "Новости" з посиланням на УЄФА.

Каталонський клуб, який переміг у Лізі чемпіонів-2009, у "Команді УЄФА" представляють захисники Даніел Алвес і Карлес Пуйоль, півзахисники Хаві Ернандес і Андрес Іньєста, а також нападаючі Ліонель Мессі і Златан Ібрагимович, який перейшов напередодні нинішнього сезону до "Барси" з "Інтеру" .

До списку 11 кращих футболістів Європи за версією уболівальників також включені воротар мадридського "Реала" Ікер Касільяс, захисники Джон Террі ("Челсі") та Патріс Евра ("Манчестер Юнайтед"), хавбеки Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед"/"Реал") і Кака ("Мілан"/"Реал").

Касільяс, Террі і Роналду входять до команди УЄФА третій рік поспіль, а Пуйоль, Хаві і Мессі - два останні роки.

Тренером "Команди року УЄФА" названий наставник "Барселони" Хосеп Гвардіола, який відібрав пальму першості у очільника "МЮ" Алекса Фергюсона, який перемагав в 2007 і 2008 роках.