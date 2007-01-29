Матерацці дістав знову (фото)

Центральною подією чергового туру чемпіонату Італії став інцидент, що відбувся в поєдинку між "Інтером" і "Сампдорією".

На 7-ій хвилині захисник "Інтера" Марко Матерацці в різкій формі висловив претензії півзахисникові "Сампдорії" Дженнаро Дельвеккіо, який грубо зіграв проти воротаря міланської команди Хуліо Сезара.

Футболіст генуезців у відповідь вдарив міланця головою в підборіддя, повторивши вчинок Зінедіна Зідана у фіналі ЧС-2006. Арбітр зустрічі відразу показав Дельвеккіо червону картку, а Матерацці отримав попередження, передає AFP.

Наставник "Сампдорії" Вальтер Новелліно засудив дії свого підопічного, заявивши, що професійний футболіст не має права так чинити, навіть якщо суперник спровокував його на грубість.

Що стосується результату матчу, то "Інтер" переміг з рахунком 2:0 і до 11 очок збільшив своя перевагу перед "Ромою", яка йшла на другому місці. Перемога над "Сампдорією" стала для міланського клубу вже 14-ю поспіль.

Лента.ру