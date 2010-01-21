Гендиректор БК «Донецьк» заявив про припинення існування клубу

Генеральний директор баскетбольного клубу «Донецьк» Валерій ПЛЕХАНОВ заявив про припинення існування клубу.

Як повідомили в прес-службі клубу, сьогодні В.ПЛЕХАНОВ виступив із заявою, в якій повідомив, що клуб розформовується через те, що в Донецьку «так і не знайшлося людини, яка виявилася б готова підставити нам плече допомоги в складний час».

В.ПЛЕХАНОВ нагадав, що в січні 2010 року через невдачі на міжнародній арені та хворобу президента клубу Сергія ДЯДЕЧКА повністю припинилося фінансування клубу. «На сьогодні ситуація не зрушилася з мертвої точки, тому я не можу утримати у складі таких майстрів, як ІВШИН, брати КРИВИЧІ, ОСНАЧ, а також баскетболістів, які побажали допомогти команді в критичний період», - констатував гендиректор БК «Донецьк».

За його словами, немає сенсу продовжувати виступ команди дублюючим складом і програвати решту матчів регулярного сезону. «Це тільки зашкодить іміджу «Донецька» та знизить рейтинг Суперліги», - упевнений В.ПЛЕХАНОВ.

У зв`язку з цим він оголошує про припинення існування баскетбольного клубу «Донецьк», а гравці і тренери одержують статус вільних агентів.

В.ПЛЕХАНОВ подякував уболівальникам за пошану до команди і приніс особисті вибачення керівникові Асоціації баскетбольних клубів України Альгімантасу ПАВІЛОНІСУ та президентам всіх клубів за зняття донецької команди із змагань.

Водночас В.ПЛЕХАНОВ висловив надію, що «за першої можливості постарається відновити життєдіяльність даного проекту».

«Баскетбол в Донецьку завжди любили, і я сподіваюся на появі закоханих у цю гру меценатів в найближчому майбутньому», - підсумував він.

Довідка УНІАН. БК «Донецьк» був утворений 2006 року. Того ж року команда без єдиної поразки виграла турнір в першій лізі, а потім з першого разу стала володарем малих золотих нагород у вищій лізі. Три попередні сезони клуб ставав призером всіх внутрішніх змагань, а минулого сезону перша команда і дубль БК «Донецьк» стали срібними призерами Суперліги України.