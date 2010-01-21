У Ванкувер їде 51 український спортсмен

На ХХІ зимових Олімпійських іграх у Ванкувері (Канада), які пройдуть з 12 по 28 лютого, Україну представлятиме 51 спортсмен, в тому числі 10 з яких перебуватимуть у резерві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА.

За його словами, українці виступатимуть згідно з отриманими ліцензій у 8 з 15 видів зимового спорту.

Як зазначив голова НОК, на сьогоднішній день практично всі організаційні питання в забезпеченні команди вирішені, «і ми переконані, що кожен спортсмен іде на змагання, щоб показати найбільші досягнення за своє життя».

Водночас продовжуючи тему організації змагань з боку української сторони, С.БУБКА зазначив, що для цього створено та діятимуть спеціальні штаби, зокрема безпосередньо у Ванкувері та Києві.

В той же час С.БУБКА поскаржився на недостатнє фінансування цього заходу з боку українського уряду. Зокрема, як зазначив він, на перший квартал цього року для проведення олімпійських та параолімпійських ігор державним бюджетом передбачено надання поки що лише 429 тис. грн. замість 9,6 млн. необхідних гривень. У зв’язку з цим НОК через міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА звернувся з листом до уряду з проханням розглянути питання щодо надання необхідних коштів. Також С.БУБКА висловив стурбованість тим, що наразі ще не вирішено питання щодо трансляції в Україну цієї Олімпіади, оскільки саме НТКУ повинна і має право на купівлю прав цієї трансляції з подальшим її розповсюдженням на інші українські телеканали.