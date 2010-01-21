Блохін готовий знову очолити збірну України
Тренер вважає, що Калитвинцев не доріс
Екс-наставник збірної України з футболу Олег Блохін готовий знову очолити команду.
Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Спорт-Экспресс".
На запитання журналіста, чи готовий він прийняти збірну, Блохін твердо відповів: "Так". При цьому додавши, що до нього поки ніхто не звертався.
Прокоментував фахівець і можливих кандидатів на посаду у збірній.
"Вибір не дуже великий, але він є. Кандидатурами на цю посаду, як на мене, є тренер "Металіста" Мирон Маркевич або Мірча Луческу із "Шахтаря".
Проблема у тому, що вони не захочуть ростатися з клубами, а сидіти на двох стільцях, на мій погляд, - нонсенс", - запевнив він.
Також Блохін зазначив, що у Юрія Калитвинцева немає досвіду, щоб очолити "синьо-жовтих".
"Калитвинцев працює з "Динамо"-2. Погано собі уявляю, щоб тренер другої клубної команди обійняв найвищу тренерську посаду у країні. Досвіду роботи на вищому рівні - ніякого", - додав він.