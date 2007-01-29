Підсумки футбольного вік-енду в Європі

Златан Ібрагімович (Інтер) і Анджело Паломбо (Сампдорія) ведуть боротьбу за м`яч

Чергові тури відбулися у європейських національних чемпіонатах. В італійській серії «А» «Інтер» здобув 18-у перемогу в сезоні, обігравши «Сампдорію» – 2:0. «Рома», що йде другою здолала «Сієну» – 1:0, а «Палермо» який займає третій рядок зазнав поразки на своєму полі від «Лаціо» – 0:3.

Лідер чемпіонату Франції «Ліон» четвертий матч поспіль залишився без перемоги, зігравши на своєму полі внічию з «Ніццою» – 1:1. «Лілль» в гостях узяв гору над «Бордо» – 1:0 і скоротив відставання від «Ліона» до 13 очок. На третьому місці йде «Ланс», що зіграв внічию, – 3:3 з «Сент-Етьєнном».

Після перерви поновилася першість бундесліги Німеччини. Очолюють таблицю «Шальке-04» і «Вердер», які набрали по 39 очок. «Шальке-04» виграв на полі «Айнтрахта» – 3:1, а «Вердер» удома здолав «Ганновер» – 3:0. На третій позиції з 33-мя очками «Баварія», яка в Дортмунді поступилася місцевій «Боруссії», – 2:3.

У 20-му турі іспанського чемпіонату лідери – «Барселона» і «Севілья» здобули чергові перемоги. «Барселона» – над «Сельтою» – 3:0, «Севілья» – над «Леванте» – 4:2 «Барселона» на очко випереджає «Севілью» і на 4 – мадридський «Реал», який в гостях поступився «Вільярреалу», – 0:1.

Радіо "Свобода"