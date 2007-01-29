”Шахтар” підірвався на ЦСКА

Олексій Березуцький (ЦСКА) і Олександр Кучер (Шахтар) ведуть боротьбу за м`яч

Матч московського ЦСКА і донецького "Шахтаря" 28 січня, крім того, що міг визначити одного з фіналістів Кубка Першого каналу, мав ще і достатньо принциповий характер для обох суперників. Днем раніше між собою вже зіграли срібні призери держав - московський "Спартак" і київське "Динамо". Матч пройшов у безкомпромісній боротьбі і закінчився бойовою нічиєю з рахунком 2:2.

У першій грі групи B московський ЦСКА обіграв тель-авівський "Хапоель" з рахунком 4-1. Згідно регламенту турніру, для виходу до фіналу Кубка Першого каналу армійцям достатньо було зіграти внічию зі своїми суперниками з України, за умови, що ті не виграють свою зустріч з ізраїльським клубом з різницею в 4 м`ячі. Але, враховуючи нинішній стан "Шахтаря", можливість такого результату не була чимось фантастичним. "Гірники" вже підтвердили це в контрольному матчі з пітерським "Зенітом", випустивши заслужену перемогу лише на найостанніших хвилинах другого тайму. Тому чемпіонам Росії необхідно було грати тільки на перемогу і самим розставляти всі крапки над i.

Стартовий склад армійців, в порівнянні з матчем проти "Хапоеля", зазнав тільки однієї зміни: Сергій Ігнашевіч залишився у запасі і поступився своїм місцем в центрі оборони Дейвідасу Шемберасу. Тандем форвардів знов склали Жо і Вагнер Лав, які забили по голу в першому матчі турніру. І довіру тренера вони, треба сказати, виправдали на всі сто відсотків!

Гравці ЦСКА радіють після забитого м`яча

Хоча територіальною перевагою і володіли футболісти "Шахтаря", які неодноразово загрожували воротам Ігоря Акінфєєва, саме бразильські нападаючі ЦСКА в кінці першого тайму двічі зуміли засмутили голкіпера "гірників". На 39-ій хвилині Євген Алдонін завдав сильного удару зі штрафного приблизно в сорока метрах від воріт українців, Богдан Шуст не зумів зафіксувати слизький від дощу м`яч, відбивши його перед собою, і Вагнер Лав на добиванні вбив його в сітку. Не минуло і п`яти хвилин, як Жо дістав вивірену передачу з лівого флангу від Юрія Жиркова і спокійно завершив прекрасну комбінацію – 2:0.

Після перерви у складі ЦСКА відбулася одна заміна: Валерій Газзаєв випустив замість Красича Рамона. Новачок армійців відразу активно вступив у гру. На 62-ій хвилині він зумів відібрати м`яч у Кучера перед самою штрафною площею воріт "Шахтаря", зробивши пас на Вагнера, але у того переграти Шуста не вийшло. Далі бразилець і зовсім став постійно помилятися, явно напрошуючись на заміну, яка відбулася тільки під саму завісу зустрічі.

Найнебезпечніший момент біля воріт Акінфєєва відбувся на 72-ій хвилині. Чипріан Маріка на індивідуальній майстерності пройшов по черзі обох братів Березуцьких, але пробив по воротах невдало. У результаті м`яч відскочив на Андрія Воробея, який вийшов на заміну замість Матузалема, проте і він на завершальній стадії зіграв погано, поціливши точно в голкіпера збірної Росії.

Аж до фінального свистка нічого вартого уваги на полі не відбувалося. На третій доданій хвилині враження про гру зіпсувала червона картка, яку отримав Анатолій Тимощук за грубий підкат проти молодого Антона Григор’єва. Навіщо він це зробив – абсолютно незрозуміло. Відігратися у "Шахтаря" не було жодних шансів.

Чемпіон Росії досить упевнено обіграв чемпіона України. Завдяки двом перемогам, ЦСКА забезпечив собі вихід у фінал Кубка Першого каналу. З ким він там зустрінеться? Найбільш вірогідним суперником є московський "Спартак", якому для цього необхідно обігравати з будь-яким рахунком ізраїльський "Маккабі".

Кубок Першого каналу.

"Шахтар" - ЦСКА – 0:2 (0:2) Голи: Вагнер Лав, 39 – 0:1; Жо, 44 – 0:2.

"Шахтар" (Україна, Донецьк): Шуст; Срна; Рац; Кучер; Дуляй (Гай, 65); Тимощук; Елано (Жадсон, 56); Матузалем (Воробей, 46); Фернандіньйо; Маріка (Белік, 86); Чигринський.

ЦСКА (Росія, Москва): Акінфєєв; Шемберас; Березуцький В.; Березуцький А.; Алдонін; Рахиміч (Рамон, 46); Дуду; Красич; Жирков (Таранов, 82); Вагнер Лав (Григор’єв, 84); Жо.

Попередження: Рац, 24; Срна, 87 – Березуцький В., 19.

Видалення: Тимощук, 90+3

Суддя зустрічі: Амер (Люксембург).

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