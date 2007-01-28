Шевченко допоміг ”Челсі” розгромити ”Ноттінгем Форест” (фото)

Лондонський «Челсі» в четвертому коліі Кубка Англії на своєму полі без проблем розібрався з «Ноттінгем Форест» – 3:0. Початок розгрому поклав український легіонер «аристократів» Андрій Шевченко.

До звітного матчу команди підійшли не в оптимальних складах. У «Челсі» гру з лідерами другого дивізіону пропускав капітан Джон Тері, який все ніяк не відновиться після травми. Тим часом, напередодні з`явилася інформація, що в наступному сезоні пару Тері в центрі обороні лондонської команди складе захисник мадридського «Реала» і збірної Італії, Фабіо Канаваро.

У «Ноттінгема», який не має в своєму розпорядженні такої «лавки», як «аристократи», проблеми напередодні кубкової гри були куди серйознішими. Через травми поєдинок з «Челсі» вимушені були пропустити лідери клубу Кріс Коммонс і Самі Клінган. Тому не дивно, що належного опору «хитрі дерева» забезпечити не змогли.

По суті, гра була зроблена в перші двадцять хвилин.

Спершу Шевченко скористався розгубленістю захисту «Ноттінгема» і ударом з п`яти метрів пробив воротаря гостей.

Андрій Шевченко забиває гол у ворота "Ноттінгем Форест"

Не пройшло і десяти хвилин, як Дідьє Дрогба з штрафного, призначеного за 25 метрів від воріт «Ноттінгема» забив другий м`яч в грі і вже 22-й у нинішньому сезоні.

Після такого вдалого початку «Челсі» зменшив обороти і темп гри спав практично до нуля. Гості ради б були що-небудь зробити, але Лемпард і Ессьєн неподільно володарювали в центрі поля, не дозволяючи «Ноттінгему» почати скільки-небудь небезпечну атаку

Під завісу тайму господарі забили третій гол, цього разу після подачі з кутового. Лемпард виконав навіс, захисник і воротар «Ноттінгема» не змогли розібратися, кому все-таки виносити м`яч, чим і скористався Джон Мікель.

У другому таймі головний тренер гостей Колін Колдервуд вирішив відкоригувати гру своєї команди. Так на полі з`явився Семмі Клінган, який змінив у центрі поля непомітного цього вечора Гарі Хольта. І початок другої частини зустрічі гості провели якщо не прекрасно, то добре, як мінімум.

Саме на початку другої 45-хвилинки «Ноттінгем» створив свій найнебезпечніший момент у матчі.

Агого відірвався від опікуна увірвався в штрафну і сильно пробив, але м`яч дзвінко вдарився в каркас воріт «Челсі» і відлетів в аут.

Після цього епізоду «аристократи» опам`яталися і вирівняли гру. Моурінью дав можливість пограти футболістам, яким не вистачало практики. Так на полі з`явилися Калу і 16-річний Майкл Вудс, який дебютує в Кубку Англії.

Після гри наставник «Челсі» зізнався, що залишився незадоволений якістю газону: «Ми почали гру дуже потужно і тепер, думаю у нас з`явився новий суперник – поле. Два тижні тому ми поміняли газон, але поле знаходиться в жахливому стані. Доведеться вирішувати ще і цю проблему».

«Повертаючись до гри, хочу відзначити, що наша команда грала добре, швидко і результат матчу був зроблений ще до перерви», - признався Моурінью.

Челсі - Ноттінгем Форест - 3:0 Голи: Шевченко, 9; Дрогба, 18; Мікель, 45

Челсі: Чех, Бридж, Карвальйо, Діарра, Ессьєн, Джеремі, Лемпард (Вудс, 78), Мікель, Райт-Філіпс (Мораїс, 81), Дрогба (Калу, 61), Шевченко

Газета.ру