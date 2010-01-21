Арсенал обійшов Челсі в англійській Прем'єр-лізі

Зіграно два з пропущених матчів англійської Прем`єр-ліги, внаслідок чого в першості формально змінився лідер, а Ліверпуль повернувся в боротьбу за місце у "великій четвірці".

Арсенал - Болтон 4:2 (Росицьки 44, Фабрегас, 52 Вермален 65, Аршавін 85 – Кех’ю 7, М.Тейлор 28 пен.)

Ліверпуль - Тоттенхем 2:0 (Куйт 8, 90+2 пен.)

Команда Арсена Венгера ще задовго до перерви програвала вдома 0:2, але змогла не тільки порятуватися, а й вийти вперед, а до кінця гри ще й закріпитися. "Арсенал" набрав 48 очок і наздогнав лідера - "Челсі" - щоправда, у "аристократів" гра у запасі.

"Ліверпуль" після матчу, перенесеного з 21-го туру, маючи, 37 очок перемістився на шосте місце і лише одним балом поступається Тотенхемові й Манчестер Сіті.

Найближчі матчі у суботу, 23 січня

МЮ (47) - Халл Сіті (19)

... у вівторок, 26 січня:

Портсмут (14) - Вест Хем (19)

Тоттенхем (38) - Фулхем (27)

Вулверхемптон (19) - Ліверпуль (37)

Болтон (18) - Бернлі (20)

... і в середу, 27 січня:

Астон Вілла (36) - Арсенал (48)

Блекберн (24) - Віган (22)

Челсі (48) - Бірмінгем (33)

Евертон (26) - Сандерленд (23)