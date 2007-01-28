Володар ”Діамантового м`яча” складе компанію Шевченку

Влітку захисник мадридського "Реала" Фабіо Каннаваро перейде в лондонський "Челсі", повідомляє Sunday Times. Керівництво "аристократів" вже досягло принципової угоди як з самим Каннаваро, зарплата якого складе 3,4 млн. фунтів стерлінгів на рік, так і з мадридським клубом, який погодився не чинити перешкод переходу гравця.

Це придбання може означати і те, що керівництво "Челсі" не розраховує на час придбання Каннаваро бачити на тренерському посту Жозе Моурінью, оскільки минулого літа тренер не погодився на перехід італійського футболіста до "Челсі", а в нинішній операції ніякої участі не брав. Швидше за все, Моурінью лондонці мають намір замінити тренером міланського "Інтера" Роберто Манчіні, передає championat.

Нагадаємо, що італієць в нинішньому сезоні став чемпіоном світу в Німеччині, пізніше був визнаний кращим гравцемза версією ФІФА, а також отримав "Золотий м`яч" як кращий футболіст Європи.

Newsru