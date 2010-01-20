УЄФА споряджає в Україну нову інспекцію

17:41, 20 січня 2010
Спорт
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Перевірятимуть стадіони у 3 містах

26 січня під головуванням директора Департаменту зі стадіонів та безпеки УЄФА Марка ТІММЕРА відбудеться інспекційний візит з питань ходу виконання робіт на проектах українських стадіонів, що прийматимуть фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це повідомляє офіційний веб-портал ФФУ з посиланням на прес-службу Місцевого організаційного комітету «Євро 2012 Україна».

Фахівці УЄФА заслухають звіти щодо виконання проектів спортивних арен у Києві, Львові та Харкові. На підставі зроблених висновків експерти УЄФА складуть черговий звіт по стадіонах.

Окрім високопосадовців УЄФА участь у зустрічах з представниками проектних компаній стадіонів братимуть фахівці МОК «Євро 2012 Україна».

За словами директора турніру Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, експерти УЄФА мають намір переконатися, що зведення спортивних арен відбувається згідно із затвердженими графіками та супроводжується безперебійним фінансуванням.

 

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