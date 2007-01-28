Кращий тенісист планети виграв Australian Open (фото)

Змагання у чоловічому одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу завершилися так, як і припускала більшість фахівців ще перед стартом турніру.

Перша ракетка світу Роже Федерер став триразовим чемпіоном. У фіналі, який відбувся в неділю, швейцарець, посіяний під першим номером, обіграв чилійця Фернандо Гонсалеса (10-й номер посіву).

У першому сеті за рахунку 4:4 Гонсалесу вдалося взяти подачу Федерера, і він приготувався подавати на сет. Але у відповідальний момент чилієць ослабив пресинг, чим і скористався Федерер. Він здорово зіграв на прийомі і спочатку зрівняв рахунок, а потім, довівши справу до тай-брейка, виграв його.

Надалі чилієць продовжував щосили битися з кращим тенісистом планети, але боротьба ця тривала за інерцією. У діях Гонсалеса зникла впевненість, у вирішальні моменти він почав помилятися. Як результат - поразка і в другому сеті.

У третій партії кульмінаційний момент наступив за рахунку 3:3 на подачі Гонсалеса. Знову Федерер вчепився у подачу чиліця мертвою хваткою і розслабився лише після того, як зробив брейк. А після цього довести матч до перемоги для швейцарця було справою техніки.

В підсумку фінальний матч, який тривав близько 2 годин і 20 хвилин, завершився з рахунком 7:6 (7:2), 6:4, 6:4 на користь Федерера. Цей трофей став для нього 46-м в кар`єрі і 10-м титулом, завойованим на турнірах серії Великого Шолома. Раніше на Australian Open він ставав кращим у 2004 і 2006 роках, Вімблдон вигравав з 2003 по 2006 роки, а на US Open перемагав у 2004, 2005 і 2006 роках. Отже поки йому не підкорився тільки один з чотирьох головних турнірів - "Ролан Гаррос". Швейцарець не програє вже сьомий фінал поспіль на турнірах серії Grand Slam.

Цей турнір став другим у кар`єрі тенісиста з Швейцарії, під час якого він не програв жодного сету. Вперше подібний рекорд йому вдалося встановити на Вімблдоні минулого року.

За цю перемогу Федерер отримає $1 мільйон 281 тисячу і одну тисячу рейтингових очок. Гонсалес покладе собі в кишеню $640 тисяч і 700 балів рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (АТП).

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