Руні став тріумфатором кубкового матчу ”МЮ” - ”Портсмут”

«Манчестер Юнайтед» обіграв «Портсмут» в домашньому поєдинку Кубка Англії – 2:1, повідомляє Газета.ру . Творцем перемоги «червоних дияволів» став Вейн Руні, який вийшов на заміну в другому таймі і забив обидва голи своєї команди.

У суботу «Манчестер Юнайтед» в рамках четвертого кола Кубка Англії на своєму полі приймав «Портсмут». В останньому матчі чемпіонату Англії «червоні дияволи» поступилися своїм традиційним конкурентам з «Арсенала», тому напередодні гри з «Портсмутом» було більше розмов про невдачу в чемпіонаті, ніж безпосередньо про кубкову зустріч.

«У матчі з «Арсеналом» нам не вистачило концентрації і зосередженості, – сказав Фергюсон. – Наприкінці того матчу ми володіли перевагою і дуже рано заспокоїлися. А, враховуючи силу нашого суперника, робити цього було не варто».

В порівнянні з невдалим матчем з «канонірами» сер Алекс Фергюсон вніс до стартового складу своєї команди декілька змін. У матчі проти «Портсмута» місце у воротах зайняв Кущчак, а не Ван дер Сар. На правому фланзі півзахисту діяв Пак, а в нападі пару Ларссону склав Сульшер.

«Портсмут» у свою чергу вийшов в оптимальному на сьогоднішній день складі і з перших хвилин звітного поєдинку дав зрозуміти, що діятиме виключно на контратаках. Хоча, чому тут дивуватися?

Ледве розпочався перший тайм, як захист гостей почав регулярно виносити м`яч подалі від своїх воріт. А там, може що-небудь вийде. Про творчу гру мова, зрозуміло, не йшла.

А що ж «Манчестер»? Так, господарі володіли територіальною перевагою, але до гольових моментів справа не доходила. Єдиний гольовий момент у першому таймі виник у підопічних Фергюсона на десятій хвилині.

М`яч, після поданого Гіггзом кутового, прилетів точно на голову Відічу. Удар останнього вийшов відмінним, але Мендес зумів винести м`яч з лінії воріт.

Відчуваючи, що команді не вистачає перш за все гостроти на передній лінії, Фергюсон випускає в другому таймі Руні. І ця заміна вирішила результат гри на користь «Манчестер Юнайтед».

Спершу Гіггз пробіг по флангу і вистрілив у центр штрафної площі, де Руні ударом з шести метрів змусив капітулювати Джеймса. Але головний гол цього вечора молодий нападаючий забив пізніше, шість хвилин потому.

Невілл виконав пас на 20 метрів вперед, у напрямку Руні, який, обробивши м`яч, елегантно перекинув воротаря , який вискочив на зустріч форвардові .

І все-таки гравці «Портсмута» залишали «Олд Трафорд» з піднятими головами. Навіть програючи у виїзному поєдинку лідерові чемпіонату Англії, гості не кинули грати, а спробували змінити хід матчу. І за п`ять хвилин до фінального свистка Кану зумів відкинути м`яч Мендесу, який забив гол престижу. Але на більше у «Портсмута» не вистачило сили і часу.

Кубок Англії 4-й раунд «Барнет» - «Плімут» - 0:2 (0:2)

«Бірмінгем» - «Редінг» - 2:3 (0:2)

«Блекпул» - «Норвіч» - 1:1 (1:1)

«Брістоль Сіті» - «Мідлсбро» - 2:2 (0:2)

«Крістал Пелас» - «Престон» - 0:2 (0:2)

«Дербі Каунті» - «Брістоль Роверс» - 1:0 (0:0)

«Фулхем» - «Сток Сіті» - 3:0 (2:0)

«Іпсвіч» - «Суонсі» - 1:0 (0:0)

«Лутон» - «Блекберн» - 0:4 (0:2)

«Манчестер Юнайтед» - «Портсмут» - 2:1 (0:0)

«Тоттенхем» - «Саутенд» - 3:1 (1:0)