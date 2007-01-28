Топалова звинуватили в отриманні підказок за допомогою секретних знаків
Дивна поведінка менеджера
Німецьке видання Suddeutsche Zeitung опублікувало матеріал про те, яким чином болгарський гросмейстер Веселін Топалов отримує підказки від свого менеджера Сильвіо Данаїлова під час шахових партій. Журналісти звинуватили Топалова в тому, що він за допомогою підказок став чемпіоном світу в 2005 році в Аргентині.
Видання стверджує, що Топалов продовжує використовувати підказки під час турнірів. Зокрема, в даний час болгарин грає на супертурнірі у Вейк-ан-Зеє, де наразі займає перше місце за два тури до завершення змагань.
Журналісти приводять як приклад деякі партії, які Топалов зіграв у Голландії. Так, під час поєдинку другого туру з голландцем Люком ван Велі, коли болгарин грав білими фігурами, він постійно дивився на Данаїлова, який приблизно з середини партії регулярно виходив із залу, дзвонив по мобільному телефону, а потім, спіймав погляд свого підопічного і почав виконувати рухи пальцями, головою, чухав за вухом певну кількість разів і т.д.
Ван Велі після поєдинку, який завершився його поразкою, заявив, що його друзі повідомили йому про дивну поведінку Данаїлова. Ситуація повторилася у партії третього туру проти українця Сергія Карякіна, коли менеджер виходив із залу практично після кожного ходу, зробленого українським шахістом, а після повернення в зал подавав знак Топалову, і той робив хід.
Нагадаємо, що вперше чутки про те, що Топалов користується комп`ютерними підказками, пішли після його перемоги в чемпіонському турнірі в Сан-Луїсі, який пройшов восени 2005 року в Аргентині. Восени минулого року в Елісті під час матчу з Володимиром Крамніком вже Топалов звинуватив свого суперника в нечесній грі, піднявши "туалетний скандал".