Спартак (Москва) і Динамо (Київ) закінчили матч в Ізраїлі

Гравці “Динамо” Мар`ян Маркович (к) і Артем Мілевський вітають Сергія Реброва після вдало реалізованого пенальті

Московський "Спартак" і київське "Динамо" внічию з рахунком 2:2 закінчили матч на Кубок Першого каналу, який триває в Ізраїлі.

"Спартак" відкрив рахунок на 8-й хвилині, коли Роман Павлюченко, виборовши м`яч у центрі поля, кинув в прорив Володимира Бистрова. Останній ввірвався до штрафної і зробив пас на дальню штангу Дмитрові Торбинському, а той у падінні вніс м`яч до воріт Шовковського.

Павлюченко став центральною фігурою і в епізоді з другим голом "Спартака". На 20-й хвилині саме в боротьбі з ним після подачі Моцарта з кутового Сергій Ребров зрізав м`яч у свої ворота.

"Динамо" сквитало один м`яч після розіграшу штрафного: м`яч після удару потрапив в перекладину, а першим на добивання встиг Тарас Михалик. Вже за кілька хвилин рахунок став рівним: Мартін Йіранек на 30-й хв. у своїй штрафній сфолив на Артемові Мілевському, а Ребров реалізував пенальті.

У другому таймі обидві команди мали можливості вийти вперед, але атака в другі 45 хвилин не змогла переважити оборону. Вдало на останньому рубежі зіграли голкіпери: спартаківський Войцех Ковелевський і динамівець Олександр Шовковській. Гра так і закінчилася - 2:2.

На даний момент в групі А Кубка Першого каналу лідирує "Динамо", яке в двох зустрічах набрало 2 очки. На рахунку "Спартака" і ізраїльського "Маккабі" з Хайфи, які очному протистоянні зустрінуться 29 січня, по одному очку. У наступному матчі турніру в неділю, 28 січня, зустрінуться донецький "Шахтар" і московський ЦСКА, що виступають у групі В .

РІА "Новини"