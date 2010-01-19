Платіні нагряне в Донецьк

4-5 лютого Донецьк відвідає делегація УЄФА на чолі з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ й виконавчим директором Чемпіонату Європи з футболу-2012 Мартіном КАЛЛЕНОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, всього у складі делегації УЄФА прибудуть 8 осіб. Також Донецьк відвідають президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ і віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

Мер зазначив, що буде розглянуто питання підготовки спортивної інфраструктури в Донецьку, питання розміщення туристів, питання міської транспортної логістики, а завершиться візит оглядом реконструкції Донецького аеропорту – злітно-посадкової смуги й пасажирського терміналу.

Після Донецька делегація УЄФА відвідає міста Харків, Львів і Київ, зазначив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.