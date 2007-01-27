Марія Шарапова програла фінал Australian Open
Але стане першою ракеткою світу
|Марія Шарапова. Фото AFP
Американка з перших хвилин першого сету захопила ініціативу. Вона грала могутньо і точно, допускаючи мінімальну кількість помилок. Шарапова так і не змогла пристосуватися до гри суперниці і у результаті зуміла узяти лише три гейми на своїй подачі.
Таким чином, Уїльямс виграла свій восьмий турнір "Великого шолома" і узяла у Шарапової реванш за поразку на Уїмблдоні - 2004. Це була вже п`ята зустріч росіянки і американки, і третій раз перемога залишилася за Уїльямс-младшей.
Нагадаємо, що Серена Уїльямс вигравала Australian Open також в 2003 і 2005 роках, двічі перемагала на Уїмблдоні і по разу вигравала US Open і "Ролан Гаррос". На сьогоднішній день Уїльямс-младшая є самою титулованою тенісисткою миру.
Що стосується Шарапової, то з понеділка 29 січня вона стане першою ракеткою миру.