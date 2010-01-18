Шева змушений звернутися до лікарів

Біль у спині не дав можливість Андріэвы Шевченку продовжити підготовку до сезону на тренувальному зборі київського «Динамо» в Ізраїлі. Вже на початку свого першого заняття Андрій був змушений звернутися до лікарів. Позначився рецидив травми спини, який неодноразово турбував Шевченка в осінній частині сезону. У ситуації, що склалася, враховуючи всі обставини, було ухвалено рішення відправити Шевченка до клініки німецького міста Мюнхен, провідний лікар якої добре знає проблеми футболіста. В неділю вдень динамівець вирушив до Німеччини, де пробуде найближчі декілька днів.

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)