Сергій Ребров зіграє сьогодні за команду міськради Херсона

Відомий футболіст Сергій РЕБРОВ зіграє 17 січня за команду міської ради Херсона в турнірі з міні-футболу на кубок свого імені.

Як повідомили УНІАН в прес-службі мерії обласного центру 17 січня о 17.00, у фіналі Кубка ім. Сергія Реброва, команда-переможець відбіркового туру, який пройде напередодні, гратиме проти збірної команди міської ради серед гравців якої й буде С.РЕБРОВ.

В турнірі візьмуть участь 17 команд.

Після завершення змагань С.РЕБРОВ проведе прес-конференцію.