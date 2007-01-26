УЕФА вибрала нового президента (фото)

Легендарний французький футболіст Мішель Платіні виграв вибори на посаду президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЕФА), які відбулися в Дюсельдорфі. За нього проголосували 27 з 52 керівників національних футбольних федерацій, що входять до УЕФА, передає AFP. Колишній президент Леннарт Юханссон одержав 23 голоси.

51-річний Платіні очолюватиме УЕФА протягом найближчих чотирьох років. Одним з ключових пунктів програми нового президента УЕФА стала теза про те, що представництво таких країн, як Англія, Італія і Іспанія у Лізі чемпіонів варто обмежити трьома командами, замість нинішніх чотирьох. Тим самим він розраховував отримати голоси федерацій з країн так званого "другого ешелону", представництво яких у головному клубному турнірі Європи часто обмежене однією командою.

Лента.ру