Результати 22-го туру англійської Прем'єр-ліги

Челсі знищує Сандерленд

Закінчилися сьогоднішні матчі 22-го туру англійської Прем`єр-ліги. Сток Сіті - Ліверпуль 1:1 (Хут 90 - Кірьякос 57) Тоттенхем - Халл Сіті 0:0 Вулверхемптон - Віган 0:2 (Маккарті 60, Н`Зогбія 73) МЮ - Бернлі 3:0 (Бербатов 64, Руні 69, Діуф 90) Челсі - Сандерленд 7:2 (Анелька 8, 65, Малуда 17, Е.Коул 23, Лемпард 34, 90, Баллак 52 - Зенден 56, Бент 90) Евертон - Манчестер Сіті 2:0 (Пієнаар 36, Саа 45 пен.) Завтра тур завершиться матчами Астон Вілла (35) - Вест Хем (18) Блекберн (12) - Фулхем (27) Болтон (18) - Арсенал (42) Матч Портсмут - Бірмінгем перенесено на 25 січня.

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