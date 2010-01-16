Результати 22-го туру англійської Прем'єр-ліги

19:01, 16 січня 2010
Спорт
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Челсі знищує Сандерленд

Закінчилися сьогоднішні матчі 22-го туру англійської Прем`єр-ліги.

Сток Сіті - Ліверпуль 1:1 (Хут 90 - Кірьякос 57)

Тоттенхем - Халл Сіті 0:0

Вулверхемптон - Віган 0:2 (Маккарті 60, Н`Зогбія 73)

МЮ - Бернлі 3:0 (Бербатов 64, Руні 69, Діуф 90)

Челсі - Сандерленд 7:2 (Анелька 8, 65, Малуда 17, Е.Коул 23, Лемпард 34, 90, Баллак 52 - Зенден 56, Бент 90)

Евертон - Манчестер Сіті 2:0 (Пієнаар 36, Саа 45 пен.)

Завтра тур завершиться матчами

Астон Вілла (35) - Вест Хем (18)

Блекберн (12) - Фулхем (27)

Болтон (18) - Арсенал (42)

Матч Портсмут - Бірмінгем перенесено на 25 січня.

 

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