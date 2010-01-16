Результати 22-го туру англійської Прем'єр-ліги
19:01, 16 січня 2010Спорт
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Челсі знищує Сандерленд
Закінчилися сьогоднішні матчі 22-го туру англійської Прем`єр-ліги.
Сток Сіті - Ліверпуль 1:1 (Хут 90 - Кірьякос 57)
Тоттенхем - Халл Сіті 0:0
Вулверхемптон - Віган 0:2 (Маккарті 60, Н`Зогбія 73)
МЮ - Бернлі 3:0 (Бербатов 64, Руні 69, Діуф 90)
Челсі - Сандерленд 7:2 (Анелька 8, 65, Малуда 17, Е.Коул 23, Лемпард 34, 90, Баллак 52 - Зенден 56, Бент 90)
Евертон - Манчестер Сіті 2:0 (Пієнаар 36, Саа 45 пен.)
Завтра тур завершиться матчами Астон Вілла (35) - Вест Хем (18)
Блекберн (12) - Фулхем (27)
Болтон (18) - Арсенал (42)
Матч Портсмут - Бірмінгем перенесено на 25 січня.
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