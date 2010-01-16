Команда Литвина перемогла прикордонників у міні-футбол

Команда голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА - ФК “Фортуна” - перемогла у Різдвяному турнірі з міні-футболу, який завершився в суботу в Києві.

Як повідомили УНІАН в прес-службі В.ЛИТВИНА, у фіналі команда В.ЛИТВИНА з рахунком 4:3 обіграла ФК Державної прикордонної служби України. Третю сходинку п’єдесталу пошани посіли представники збірної команди телебачення.

В.ЛИТВИН переконаний, що у спорті, як і у житті, важливо, щоб людина вміла грати у команді, оскільки тільки таким чином можна досягти високого результату. “Я люблю колективні види спорту, бо у колективі розкривається людина. Якщо вона командна людина, вона буде демонструвати командну поведінку. Якщо людина є просто індивідуалістом, так вона себе продемонструє сповна”, - зазначив голова Верховної Ради України.

В.ЛИТВИН вважає, що необхідно залучати людей до здорового способу життя. “Я вважаю, що за те, що людина здорова, їй потрібно встановлювати доплату до заробітної плати, до стипендії, бо інакше ми будемо мати не дуже втішні наслідки”- сказав він.