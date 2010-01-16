Матч англійської Прем'єр-ліги відмінено через затоплення поля

Матч чемпіонату Англії з футболу між "Портсмутом" і "Бірмінгемом" перенесено з суботи на невизначений термін через затоплення газону, повідомляє офіційний сайт "Портсмута".

Рішення про відміну поєдинку в Портсмуті було ухвалене головним суддею після ранкової інспекції поля, над яким вночі пройшла злива. Газон серйозно постраждав, до того ж метеослужби обіцяють дощі у суботу.

У середині тижня "Портсмут" закликав уболівальників допомогти очистити стадіон Fratton Park від снігу. Після успіху акції в клубі були впевнені, що гра з "Бірмінгемом" відбудеться.

Через снігопади й ожеледі, нагадує РІА "Новости", попередній тур Прем`єр-ліги був урізаний з 10 матчів до трьох.

Нагадаємо, що сьогодні повинні відбутися матчі (набрані очки):

Сток Сіті (24) - Ліверпуль (33)

Тоттенхем (37) - Халл Сіті (18)

Вулверхемптон (19) - Віган (19)

МЮ (44) - Бернлі (20)

Челсі (45) - Сандерленд (23)

Евертон (23) - Манчестер Сіті (38)

... а завтра Астон Вілла (35) - Вест Хем (18)

Блекберн (21) - Фулхем (27)

Болтон (18) - Арсенал (42)