Футболіст «Динамо» хоче скаржитися у ФІФА

Захисник Родріго досі не знає, де він гратиме в 2010 році. Після того, як його контракт з «Сан-Паулу» закінчився 31 грудня минулого року, футболіст чекає рішення київського «Динамо», яке повинне визначити його подальшу долю. Проте терпіння футболіста вичерпується, пише «Глобо».

- Досить безглузда ситуація, оскільки клуб не дозволяє гравцеві вирішувати питання, що стосуються його життя. Ми вели переговори з одним бразильським клубом, які в даний час через це заморожені. Ми вже звернулися до нашого адвоката, і Родріго звернеться до ФІФА зі скаргою з метою дозволу ситуації, - підтвердив агент бразильця Джузеппе Діогуарді.

Адвокат Даніель Камарга заявив, що український клуб має визначитися, що він збирається зробити. - Родріго не дають використовувати свою професію. Так не може тривати, - сказав адвокат.

За повідомленнями ЗМІ, в Бразилії до Родріго виявляють цікавість «Фламенго», «Корінтіанс» і «Атлетіко» (Мінейро).

З одного боку Родріго поки не одержав згоди українського клубу на перехід в один з бразильських клубів, з іншої – для повернення в київське «Динамо» необхідно, щоб київський клуб надіслав йому лист, у якому б висловлював зацікавленість у такому поверненні. Тільки в цьому випадку йому відновлять робочу візу. Але на даний момент «Динамо» не зробило і цього, і не подає жодних сигналів, коли ця ситуація вирішиться.

Динамоманія