Мінспорта і НОК хочуть нагороджувати олімпійців, врахувавши курс долара

Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту і Національний олімпійський комітет (НОК) України пропонують збільшити розміри грошових винагород за нагороди українських спортсменів на олімпіадах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО під час презентації екіпірування Олімпійської збірної України.

«Я сподіваюся, що Кабінет міністрів підтримає ініціативу міністерства і Національного спортивного комітету і збільшить винагороду за золоту олімпійську нагороду із 700 тис. грн. до 1 млн. грн. Відповідний проект рішення ми внесли», - сказав він.

Міністерство і НОК також пропонують збільшити розмір винагороди за отримання срібної нагороди з 500 до 700 тис. грн., бронзової, – з 350 до 500 тис. грн.

«Курс гривні до долара змінився на більш ніж 30%, саме тому ми ініціювали перед Кабінетом міністрів спільно з Національним олімпійським комітетом збільшення фінансової винагороди», - пояснив міністр.

Він нагадав, що згідно з рішенням уряду, винагороди олімпійців і паралімпійців однакові.

Ю.ПАВЛЕНКО уточнив, що, починаючи з Олімпіади у Ванкувері, розміри винагород за нагороди у спортсменів і тренерів теж однакові.

«Тобто, особистий тренер спортсмена, який завоює золоту нагороду, також одержить рівнозначну зі спортсменом суму. Сьогодні це 700 тис. грн., якщо буде збільшення - то по 1 млн. грн. Досі тренери одержували 50% від завойованої нагороди спортсмена», - пояснив міністр.

Ю.ПАВЛЕНКО додав, що проект відповідного законодавчого акту планується винести на розгляд Кабміну на його найближчому засіданні.