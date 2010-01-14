Газзаєв: перехід Алієва у Локомотив - не більше ніж чутки

Перехід Олександра Алієва у московський "Локомотив" є не більше ніж чутки.

Про це заявив головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв на прес-конференції, інформує "Чемпіон".

"Чутки вони і для того чутки. Нічого конкретного немає. Саме тільки бажання Алієва грати у московському "Локомотиві". Як має реагувати президент? Серйозна людина не буде реагувати не чутки", - сказав російський фахівець.

"Всі ці питання треба ставити до керівництва "Локомотива". Серйозні люди, які займаються серйозним бізнесом, мають відповідно ставитися до таких речей", - сказав Газзаєв.

Тренер "Динамо" спростував перехід Бетао в один з бразильських клубів. "Особливих змін у складі немає. Ми взяли групу молодих гравців. Будемо робити ставку на місцевих вихованців. Найближче до головного складу є Гармаш".

"Без легіонерів нам не обійтися, але тепер це будуть не легіонери середнього класу. Не кількістю, а якістю будемо запрошувати гравців. Для чемпіонату України команда цілком укомплектована", - сказав тренер.

На думку наставника киян, результат виступів у Лізі Чемпіонів не можна вважати задовільним. "У нас був шанс вийти з групи після другого туру ЛЧ. Команда на правильному шляху".

Також Газзаєв розказав про плани клубу на зимову паузу у чемпіонаті. "Післязавтра ми вилетимо на перший збір в Ізраїль, де проведемо три матчі - 24, 26, 28 січня. Потім повернемося у Київ на три дні, далі - збір у Португалії, де будуть три матчі", - заявив фахівець.

"Перша гра в Ізраїлі буде з місцевою командою з другої ліги, інші дві команди будуть також місцевими. Щодо Португалії ще поки нічого невідомо", - Газзаєв.

"Денис Дедечко та Денис Бойко їдуть з нами на збір. Вони непогано проявили себе в оренді. Щодо легіонерів - вони мають бути дуже сильними гравцями, адже футболісти середнього рівня закривають дорогу нашим молодим талантам. Безперечно є гравці, які мені сподобалися, але в них висока трансферна вартість", - додав тренер.

Газзаєв назвав прізвища молодих гравців, які поїдуть з основною командою на збір. Це - Коркішко, Дедечко, Бойко, Петров, Гармаш, Калитвинцев та гравець збірної Росії 1992 року народження Шелаєв. Він нагадав і про тих футболістів, які останнім часом пішли з клубу: Діакате, Сабліч, Мандзюк, Кравченко і, можливо, Алієв.

"Відновилися Каддурі і Хачеріді. Загалом на перший збір поїде 28 гравців. На наступні збори - менше", - наголосив тренер.

За словами головного тренера чемпіонів України, команда також планує проводити відкриті тренування на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.