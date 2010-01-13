ФФУ просить президента Прем'єр-ліги надати факти підкупу арбітрів

Голова Комітету Федерації футболу України з етики і чесної гри Ігор КОЧЕТОВ надіслав сьогодні офіційний лист президенту Української футбольної Прем`єр-ліги Віталію ДАНИЛОВУ з проханням оперативно надати інформацію про відомі йому факти підкупу арбітрів.

Про це УНІАН повідомили у ФФУ.

Також президенту Прем`єр-ліги запропоновано назвати прізвища арбітрів і функціонерів футбольних клубів, які здійснювали такі дії при виконанні своїх службових обов`язків під час чемпіонату України.

Відповідний лист направлено у зв`язку з висловлюваннями президента Прем’єр-ліги В.ДАНИЛОВА під час зустрічі з журналістами, що відбулася напередодні нового року.

Зокрема, увагу членів Комітету ФФУ привернула наступна фраза голови УФПЛ, процитована багатьма ЗМІ: «Я знаю суддів, які брали гроші. З мого клубу також. Але коли ми говорили арбітрові: «Ми вам віддячимо, тільки судите чесно», розуміли, що друга сторона вже підігріла арбітра. Мені відомі схеми, за якими відбувається вся ця процедура. Люди підходять з певною сумою до арбітра, але той намагається її збільшити і говорить: «Ваш суперник вже дав більше». Президент клубу вимагає з тренера, а тренерові треба давати результат - звідси і маємо корупційні скандали».

У зв`язку з вищевикладеним, І.КОЧЕТОВ і надіслав лист В.ДАНИЛОВУ, в якому просить оперативно надати вичерпну інформацію відносно відомих йому фактів і схем корупційних дій.