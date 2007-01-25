”Реал” продав Роналдо до Італії

Італійський футбольний клуб "Мілан" купив у іспанського "Реала" бразильського нападаючого Роналдо, повідомив у четвер журналістам консультант червоно-чорних Ернесто Бронзетті.

Він сказав, що домовленість про це була досягнута минулої ночі, і підтвердив також, що за нападаючого італійці заплатять близько 7 мільйонів євро.

У четвер Роналдо має прибути до північної столиці Італії, де пройде медичне обстеження, а потім буде присутній як глядач на півфінальному матчі Кубка країни між "Міланом" і "Ромою".

Передбачається, що контракт з Роналдо "Мілан" укладе на півтора роки. Сума угоди наразі не відома.

Роналдо, якому у вересні виповниться 31 рік, засяяв на футбольних полях ще в молоді роки і отримав від футбольних уболівальників прізвисько "Феномен". У складі збірної Бразилії він двічі ставав чемпіоном світу (у 1994 і 2002 роках). Тричі ФІФА визнавала Роналдо кращим футболістом планети.

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