Кличко не буде вибирати між Черновецьким і Маскаєвим

Депутат Київради Віталій КЛИЧКО має намір поєднувати- спортивну кар`єру з політичною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам перед будівлею Київради.

«Мені не байдужа доля України, мені не байдуже майбутнє моєї країни. І мої заняття спортом не виключають роботи в Київраді, не виключають мою суспільно-політичну роботу», - підкреслив В.КЛИЧКО.

Він зазначив, що був активний в своїй роботі в Київраді, залишається активним і буде активніший надалі й готовий «інвестувати сили, енергію, знання для того, щоб Україна змінилася в кращу сторону і щоб Київ став європейською столицею».

Як сказав В.КЛИЧКО, до сьогоднішнього дня ніхто в Київраді не помічав його щоденних спортивних тренувань, що проводилися протягом цілого року. Він ще раз підкреслив, що тренування були щоденними, щоб відновитися після тяжкої травми. «Я впевнений, що моїх щоденних тренувань в майбутньому також ніхто не відмітить», - сказав В.КЛИЧКО.

За його словами, він сам вибирає місце проведення тренувань, що дозволяє йому бути в Києві. Саме у Києві й проходить його підготовка до найближчого бою з Олегом МАСКАЄВИМ.

Окрім цього, депутат сказав, що змагання у нього як у професіонала проходять всього двічі на рік.

В.КЛИЧКО нагадав: «Приблизно рік (тому), одержавши травму, важку травму... я зробив заяву про закінчення спортивної кар`єри. Сьогодні, пройшовши всі медичні тести, пройшовши тести фізичні з моїм тренером, я прийняв рішення продовжити професійну кар`єру».

«Сподіваюся, що найближчим часом я матиму можливість боксувати за той титул, який мені належав. Сьогодні ним володіє О.МАСКАЄВ. Основною мотивацією цього кроку є те, що я завжди мріяв разом з братом, мріяв стати чемпіонами світу одночасно у важкій вазі за різними версіями», - сказав В.КЛИЧКО.

«Я оцінюю свої шанси як досить таки непогані знову завоювати титул чемпіона світу», - сказав В.КЛИЧКО. При цьому він сказав, що сподівається одержати від WBC згоду на проведення бою весною цього року.

На запитання, чи буде В.КЛИЧКО, у разі дострокових виборів, балотуватися в мери Києва, він відповів: «Якщо будуть вибори мера, я тоді зможу відповісти вам на запитання: чи буду я балотуватися. Сьогодні робити заяву ще рано».

При цьому В.КЛИЧКО завірив, що не підведе киян, що віддали йому весною 2006 року на виборах мера столиці 25% голосів.

Як сказав депутат, в подальшій своїй роботі дотримуватиметься тих принципів, які були задекларовані в передвиборній програмі, і відстоюватиме інтереси киян.