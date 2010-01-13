Суркіс говорить, що питання щодо Алієва закрите

Півзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв, на якого претендував московський "Локомотив" залишається в українському клубі.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс повідомив, що переговори з "Локомотивом" з приводу переходу 24-річного півзахисника Олександра Алієва "завершені остаточно і безповоротно". В середу футболіст з рештою динамівців пройде в Конча-Заспі плановий медогляд, у четвер візьме участь в першому після зимової відпустки тренуванні, а у п`ятницю вирушить з командою на збір до Ізраїлю.

Спорт-Экспресс