Іван Павло II може стати покровителем спортсменів

Покійний Папа Римський Іван Павло II після церемонії беатификації може стати покровителем спортсменів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на радіо Ватикану.

З такою пропозицією виступив голова ватиканської конгрегації у справах канонізації кардинал Жозе Сараїва Мартінш. Можливість беатификації папи-поляка вже нинішнього року, коли в ПАР пройде чемпіонат світу з футболу, кардинал назвав "гарною нагодою" для визначення спортсменам їх небесного заступника.

"Іван Павло II сам був справді добрим спортсменом, він глибоко розумів справжнє християнське і людське значення спорту", - підкреслив кардинал Жозе Сараїва Мартінш.