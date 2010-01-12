Силач-ветеран загинув у віці 104 роки в ДТП

Відомий американський силач-ветеран Джо Ролліно (Joe Rollino), якому в березні 2010 року виповнилося б 105 років, загинув в результаті ДТП, повідомляє Associated Press.

Ролліно у понеділок, 11 січня, збила машина, коли він переходив вулицю в нью-йоркському районі Бруклін. Силач-ветеран одержав численні травми і помер через кілька годин після ДТП.

За даними поліції, водій машини, яка збила Ролліно, не перевищив швидкість і не був у стані алкогольного сп`яніння. Єдине, за що можна дорікати водієві - несправність звукового сигналу, повідомили представники поліції. При цьому вони додали, що кримінальної справи не заводитимуть.

Джо Ролліно з юного віку займався боксом і силовими видами спорту, виступаючи на ярмарках. За словами знайомих силача-ветерана, він завжди служив прикладом здорового способу життя - з 20 років був вегетаріанцем, жодного разу в житті не палив і не вживав алкоголь. Силач був ветераном Другої світової війни. На святкуванні свого 104-го дня народження Ролліно, на прохання друзів, зігнув пальцями 25-центову монету.

Лента.ру