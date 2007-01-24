На новий футбольний стадіон пиво подаватиметься пивопроводом з заводу

Віце-губернатор Санкт-Петербурга Олександр Вахмістров повідомив, що новий стадіон футбольного клубу "Зеніт", який будується на Крестовському острові за проектом японських архітекторів, обладнають трубопроводом для перекачування пива. Пивопроводом напій подаватиметься в ложі стадіону і розташовані на території кафе.

За словами Вахмістрова, з такою системою подання пива на стадіон будівельники ознайомилися в Гельзенкірхені, де "Зеніт" проводив товариський матч з клубом "Шальке-04".

Для підведення цього трубопроводу до стадіону на Крестовському острові буде проведений конкурс серед санкт-петербурзьких броварів.

Балтійське інформаційне агентство