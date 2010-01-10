Росіяни розгромили Україну у фіналі юнацького футбольного турніру

Юнацька збірна Росії (U 18) з футболу з рахунком 3:0 завдала поразки команді України у фіналі 22-го меморіалу Валентина Гранаткіна в Санкт-Петербурзі.

Росія - Україна 3:0 (Махмудов, 24, Кірєєв, 61, Оздоєв, 78)

Таким чином команда стала переможницею, українці посіли друге місце.

Третьою стала Туреччина, що переграла бельгійців - 2:1. У матчі за п`яте місце Азербайджан виграв у Узбекистану (1:1, за пенальті - 4:3), а в зустрічі за сьомий підсумковий рядок турніру Білорусія взяла вгору над Фінляндією - 3:2.

Українська команда виступила в такому складі: Гальчук, Сухоцький, Рижук, Ордець, Ільчиш, Бабенко, Нойок, Коваль (Куриленко, 84), Караваєв, Озарків, Іванко (Жичиков, 54).