«Металіст» вирушив до Еміратів
21:03, 09 січня 2010Спорт
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Маркевич узяв 24 гравців
У суботу, 9 січня, харківський "Металіст" відлетів до Об`єднаних Арабських Еміратів на свій перший збір, який триватиме до 21 січня.
По ходу збору заплановані товариські матчі, зокрема, 12 січня "Металіст" зіграє з "Пахтакором", а 20 січня - з "Бунедкором".
На перший збір Мирон Маркевич узяв 24 гравців, пише офіційний сайт клубу.
Воротарі: Горяїнов, Бажан, Сидоренко
Захисники: Обрадовіч, Папа, Березовчук, Курилов, Пшеничних, Майдана, Бордіян
Півзахисники: Слюсар, Валяєв, Едмар, Рикун, Девіч, Барилко, Шелаєв, Олійник, Єрьоменко, Буркхардт, Буднік
Нападники: Джексон, Зезе, Антонов
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