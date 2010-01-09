«Металіст» вирушив до Еміратів

У суботу, 9 січня, харківський "Металіст" відлетів до Об`єднаних Арабських Еміратів на свій перший збір, який триватиме до 21 січня.

По ходу збору заплановані товариські матчі, зокрема, 12 січня "Металіст" зіграє з "Пахтакором", а 20 січня - з "Бунедкором".

На перший збір Мирон Маркевич узяв 24 гравців, пише офіційний сайт клубу.

Воротарі: Горяїнов, Бажан, Сидоренко

Захисники: Обрадовіч, Папа, Березовчук, Курилов, Пшеничних, Майдана, Бордіян

Півзахисники: Слюсар, Валяєв, Едмар, Рикун, Девіч, Барилко, Шелаєв, Олійник, Єрьоменко, Буркхардт, Буднік

Нападники: Джексон, Зезе, Антонов

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