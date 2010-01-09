Черговий матч Прем'єр-ліги скасували через морози

Черговий поєдинок 21-го туру чемпіонату Англії з футболу був скасований через морози, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Рейтер.

Останнім з команд Прем`єр-ліги відмовився проводити домашній поєдинок "Вест Хем" - він у неділю повинен був зіграти з "Вулверхемптоном". Причиною тому послужило обмерзання території навколо стадіону Upton Park.

Раніше у суботу через незадовільний стан газону було відкладено матч "Віган" - "Астон Вілла". Напередодні було скасовано п`ять поєдинків Прем`єр-ліги: "Ліверпуль" - "Тоттенхем", "Фулхем" - "Портсмут", "Бернлі" - "Сток Сіті", "Сандерленд" - "Болтон" і "Халл Сіті" - "Челсі".

У результаті в програмі 21-го туру Прем`єр-ліги залишилися тільки три поєдинки: у суботу лондонський "Арсенал" на своєму полі має прийняти "Евертон", цього ж дня "Бірмінгем" зіграє з "Манчестер Юнайтед", а на понеділок, 11 січня, запланована гра "Манчестер Сіті" і "Блекберна".